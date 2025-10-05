Belediye Başkanı Muhittin Böcek cezaevinde olduğu için ilk kez fuara katılamadı. Başkanvekili Büşra Özdemir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuara SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk de katıldı.

Doğan Kitap standından okurlarıyla buluşan Saygı Öztürk kitaplarını imzaladı. Başkanvekili Özdemir de Öztürk’ün bulunduğu standı ziyaret edip, “Vali Bey” adlı kitabı imzalattırdı. Özdemir ve Öztürk fuar anısına fotoğraf da çektirdi. Fuar kitap tutkunlarına önümüzde pazar gününe kadar ağırlamaya devam edecek.