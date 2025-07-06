Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen “Antalya İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılanlara mesajla seslendi. Muhittin Böcek mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"MAVİ GÖZLÜ DEVİN YOLUNDAN HİÇ SAPMAMIŞ OLAN MUHİTTİN BÖCEK"

“Sevgili Antalyalılar, ben Muhittin Böcek; sizin için, hep sizinle yol yürüyen Muhittin Böcek. 31 yıldır Antalya’da bir çiçeğe, bir ağaca, bir kuşa, bir insana iyi gelebilmek için çalışan, mücadele eden Muhittin Böcek. Tüm dünyayı etkileyen Covid salgınında, ölümle pençeleşip 108 gün sonra sizlerin dualarıyla yeniden hayata dönen Muhittin Böcek. Ne Antalya’nın ne de Antalyalıların başını eğecek hiçbir şey yapmamış, tek amacı ayrısız gayrısız herkesin başkanı olmak için çalışan Muhittin Böcek. Kendi öz toprağını; Antalyalı çocukların geleceği için, eğitim imkanlarının daha iyi olması için, vatanına devletine bağışlamış olan Muhittin Böcek. Hayatı boyunca devletine, milletine hizmet etmek için çalışmış, mavi gözlü devin yolundan hiç sapmamış olan Muhittin Böcek.

"BU KÖTÜLÜĞÜ EN ÇOK KENDİLERİNE YAPIYORLAR"

19 Mart’ta başlayan ve bu ülkenin geleceğine darbe vurmaya çalışılan, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını tutsak etme serüveninde hedefe beni de koyduklarını hep birlikte görüyoruz maalesef. Tutsak edilmemize sebep olan sözde itirafçı, özde iftiracıların saldırıları benim siyasi hayatımda ilk değil ve biliyorum son da olmayacak. Antalya’yı tarihinde ilk kez üst üste iki kez sizlerin oylarıyla kazanan başkanınız olarak zaten hiçbir başarının cezasız kalmayacağını biliyordum. Sesimizi kıstıklarında sesimizin gürleşeceğini, onlar bizi tutsak ettikçe çoğalacağımızı, susturmaya çalıştıkça yeniden doğacağımızı hesap edemeyenler, aslında bu kötülüğü en çok kendilerine yapıyorlar ama haberleri yok maalesef.

Buradan tüm belediye çalışanlarımıza sesleniyorum: Ben yokken benim sesim olacak, ben yokken benim elim, kolum ayağım olacaksınız. Bugüne kadar bana ‘Herkesin Başkanı’ dediniz. Ben de diyorum ki ben dönene kadar her biriniz Antalya için çalışmaya devam edin, hiçbir eksik bırakmayın. Turizmin en yoğun olduğu bu dönemde misafirlerimiz ve vatandaşlarımız, Antalya’da yine en iyi belediyeciliği en güzel Akdeniz şehrini görsünler ve yaşasınlar sizlerin emeği ile.

Ben Torosların sert esen rüzgarlarını bilirim. Beni merak etmeyin, ben rüzgara karşı dik duran Torosların ağaçları gibi dimdik duruyor ve özgürlüğüme kavuşacağım anı bekliyorum. Allah büyük merak etmeyin, hiç kimsenin yanına yaptığı kalmaz, kalmayacak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Her zamankinden daha fazla sevgiyle kalın, adaletle kalın, Cumhuriyet’le kalın, Atatürk’ le kalın.”