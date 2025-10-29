Mersin’in Erdemli İlçesi’nde, Cumhur İttifakı’na destek veren bir mahalle muhtarı katıldığı düğünde açtı ağzını yumdu gözünü.

Yıllardır AKP ve MHP destekçisi olarak tanınan Ayaş Mahalle Muhtarı Bayram Kurt, denize sıfır konumunda eşsiz doğa yapısıyla bilinen Ayaş’ta ranta dönük yapılaşmadan sorumlu tuttuğu MHP’li eski Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’yu adeta topa tuttu.

(MHP’li eski Belediye Başkanı Mükerrem Tollu)

'TÜRK BAYRAĞI VE KUR'AN GETİRDİ, AYAŞ'I TALAN ETTİ'

Ayaş mahallesinde davet edilmesine rağmen düğüne katılmayan Erdemli’nin MHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın yazılı mesajını babası Duran Kara okudu.

Başkan Kara'nın babası Duran Kara’nın mesaj okumasını bitirdikten sonra, mikrofonu Ayaş Mahalle Muhtarı Bayram Kurt aldı. Yıllardır AKP ve MHP’yi desteklemesiyle bilinen Muhtar Bayram Kurt, şunları söyledi:

“Başkanımız adına gelen Duran amcaya teşekkür ediyorum. Başkanımıza selamlarımızı iletirsiniz. Gelmenizden onur duyduk. Başkanıma bir şey daha söylemek istiyorum. Daha önce de burada bir defa hatırlatmıştım. Sizinle bir ilgisi yok tabi ki de sizden önceki, geçmiş dönemdeki maalesef Mükerrem Tollu başkanın döneminde her düğünde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı getirirdi. Arkasından Ayaşı'ı talan etti gitti.

(Muhtar Bayram Kurt)

'KUR'AN VE BAYRAK GETİRENLERE ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ'

Muhtar Bayram Kurt, alkışlanan konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz onun her Kur'an-ı Kerim getirdiğinde ‘Ayaş'tan ne çalacak’ diye endişe ediyorduk. Böyle de bir korkumuz vardı. Onun için istirham ediyorum. Bayrağımıza, Kur'an-ı Kerimimize saygımız sonsuz. Ortak değerimizdir. Başımızın üstündedir. Ancak kendi gelsin. Başımızın üstünde yeri vardır. Seviyoruz başkanımızı. Ancak, Ayaş'a gelirken Kur'an-ı Kerim ve bayrak getirmesin. Biz artık Kur'an-ı Kerim ve bayrak getiren insanlara şüpheyle bakar hale geldik. Şu Ayaş'ta gördüğünüz tüm usulsüzlükler, tüm hırsızlıklar bize Kur'an-ı Kerim ve bayrak getiren yöneticilerin yüzünden oldu. Bizi onunla oyaladılar onunla aldattılar. Ayaş'ı talan edip gittiler. İslamiyet’e hassasiyetimiz var. Onun için Ayaş mahallesinde ki düğünlere Kur'an-ı Kerim ve bayrak getirmesinler istemiyoruz. Başkanımızın kendi gelsin. Selamı gelsin. Başımızın üstünde yeri var. Selamlarımızı söylersiniz.”

VİDEOSU BOMBA ETKİSİ YARATTI

Ayaş Muhtarı Bayram Kurt’un düğünde yaptığı konuşması Erdemli’de günün konusu oldu. Muhtar Kurt’un, olay konuşmasını içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan bir süre sonra kaldırması dikkat çekti.

SEÇER: “YAPILAŞMA KATLİAMI VAR”

Mersin’in tarihi ve turistik gözde ilçesi konumunda bulunan Erdemli merkez ve Ayaş Mahallesi, son yollarda baş döndürücü imar yapılaşmasıyla dikkat çekiyor. Erdemli’nin imarıyla ilgili flaş gelişme Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nın 3. Birleşimi’ inde yaşanmıştı. CHP’li Başkan Vahap Seçer, Erdemli’de kat ve metrekare oranında görülen değişikliklerin kabul edilebilir noktada olmadığını dile getirerek, “Erdemli’de göz göre göre yapılaşma katliamı yapılıyor” demiş, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

2 YILDIR SORUŞTURMADAN SES SEDA YOK

Bu arada CHP’li Başkan Vahap Seçer’in dikkat çektiği imar yolsuzlukları ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusundan bu güne kadar ses seda çıkmadı. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen Büyükşehir tarafından yapıldığı ifade edilen suç duyurusunun akıbeti ise merak ediliyor.

GÖZLER TOLLU VE GÖZDESİ ARAS’A ÇEVRİLMİŞTİ

Başkan Seçer’in gündeme taşıdığı Erdemli imarı ile ilgili çıkışından sonra gözler 3 dönem başkanlık koltuğunda oturan MHP’li eski başkan Mükremin Tollu ile 15 yılı aşkın süredir İmar ve Şehircilik Müdürü olan Kürşad Erol Aras’a çevrilmişti. Eski Başkan Tollu ile Aras’ın, yaşanan gelişmelerle ilgili sessizliklerini koruması dikkat çekiyor.

10 YILDA BAŞ DÖNDÜREN İMAR YOĞUNLUĞU

Bu arada Erdemli’deki imar sorunlarının özellikle son 10 yılda ortaya çıktığı ifade ediliyor. 2009’da Toroslar Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mükerrem Tollu, Erdemli’de MHP’den aday yapılmasının ardından seçimi kazanarak göreve başlamıştı. MHP’li Tollu, o dönem Toroslar belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürü olan Kürşad Erol Aras’ı da aynı görevle Erdemli Belediyesi’ne yatay geçişle getirmişti. 15 yıl süreyle Mükerrem Tollu’nun başkanlık yaptığı Erdemli Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yapan ve gözdesi olarak bilinen Kürşat Erol Aras, son yapılan yerel seçimden sonra da MHP’den aday gösterilerek seçilen Mustafa Kara döneminde de bir süre görevini sürdürmesinin ardından alınarak başka bir birime atanmıştı. .