Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren 45 yaşındaki Sarı, ailesinden miras kalan 150 dönümlük zeytinlikte yetiştirilen ürünlerin katma değerini artırmak amacıyla yatırım yapma kararı aldı. Uzun yıllar zeytinlerini ailesi ve yakın çevresiyle paylaşan Sarı, bu ürünleri ekonomik değeri yüksek bir ürüne dönüştürmek için harekete geçti. Ve tüm mahalleye de geçim kaynadığı oldu.

2020 yılında hazırladığı projeyle TKDK’nin “Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler” programına başvuran Sarı, projesinin kabul edilmesiyle 10 milyon liralık yatırım için yüzde 65 hibe desteği almaya hak kazandı. Aynı yıl mahalledeki arazide, 5 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 13 bin metrekarelik modern bir zeytinyağı üretim tesisi kuruldu.

250 TON ZEYTİNYAĞI ÜRETİLDİ

Kurulan tesiste zeytin hasadından sıkıma, ağaç budamasından bakım çalışmalarına kadar birçok aşamada mahalle halkı istihdam ediliyor. Sezon yoğunluğuna göre 20 ila 50 kişiye iş imkânı sağlanan tesiste, yıllık yaklaşık 250 ton zeytinyağı üretiliyor. Ürünler iç pazara sunulurken, Suudi Arabistan’a da ihracat yapılıyor.

Yatırımıyla hem üretimi modernleştirdiklerini hem de mahalleye ekonomik katkı sunduklarını belirten Ahmet Sarı, "Geleneksel yöntemlerle yapılan üretimi son teknoloji makinelerle gerçekleştiriyoruz. Zeytin sezonunda yaklaşık 50 kişiye, diğer dönemlerde ise 20-30 kişiye istihdam sağlıyoruz. Hasat sonrası budama ve bakım çalışmaları da mahalle sakinleri için önemli bir gelir kaynağı oluyor" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ YATIRIMDAN MEMNUN

Tesiste çalışan mahalle sakinleri de yapılan yatırımdan memnun. Makine ustası olarak görev yapan 29 yaşındaki Erhan Çaylı, daha önce farklı illerde çalışmak zorunda kaldığını belirterek, "Muhtarımızın bu tesisi kurmasıyla kendi mahallemde çalışma imkânı buldum. Şehir dışına gitmeden çalışmak benim için büyük bir avantaj" ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki Mehmet Aslan ise zeytinlerin toplanmasından işçilerin ulaşımına kadar lojistik süreçte görev aldığını aktararak, “Bu tesis sayesinde evimin geçimini sağlıyorum. Mahallemize böyle bir imkân kazandırdığı için muhtarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ahmet Sarı, önümüzdeki dönemde pazar ağını genişleterek ihracat yaptığı ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.