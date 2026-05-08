Manisa’nın Selendi ilçesi Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Çahan, traktörü ile zeytin bahçesini sürmeye gitti. Saat 16.00 sıralarında bahçenin yanından geçen bir kişi, Çahan'ın traktöründe hareketsiz şekilde durduğunu fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Çahan'ın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. İNTİHAR MI ETTİ CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ? Çahan'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Çahan'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

