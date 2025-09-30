Okuma yazmayı, dükkan tabelalarını okuyarak 5 yaşında söken ve Robert Koleji'ni birincilikle tamamlayan Türk dahi Taylan Özdemir Aydın, henüz 22 yaşında ABD'li milyarderleri kendisine hayran bıraktı.



İlkokul eğitimini devlet okulunda alan ve gösterdiği üstün başarının ardından tam burslu şekilde özel okulları peşinde koşturan Taylan Özdemir Aydın, lisede, asal sayı tespit algoritması tezi yazarak dikkatleri üzerine çekti.



22'LİK TÜRK'E 1 MİLYONLUK YATIRIM



Dünyada 84 öğrenciye verilen MIT Matematik Programı’na tam burs ile kabul alan Aydın, Princeton Üniversitesi’nde tam burslu şekilde matematik bölümünü bitirdi.

Birinci sınıfta, Akademik Ekselans ödülü kazanan dahi genç, iş ortağı arkadaşıyla birlikte henüz 3. sınıftayken sağlık alanındaki çalışmasına 500 bin dolar teklif aldı. Bu teklifi reddeden ve okulu bitirmeyi seçen Aydın, ilaç sektörüne yönelik yapay zeka tabanlı veri analiz şirketi kurdu.



Girişimimize 1 milyon dolar destek topladık. Silikon Vadisi’ne çağırdılar. Sağlık sisteminde veri analiz sistemlerini ve karar alma süreçlerini kökten değiştireceğiz.”