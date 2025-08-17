İstanbul'da şiddetli rüzgara karşı peş peşe uyarılar gelirken “Duy Beni”, “Muhteşem Yüzyıl Kösem” gibi projelerde yer alan oyuncu İbrahim Yıldız'ın da Kartal’da devrilen ağacın altında kaldığı belirtildi.
27 yaşındaki oyuncunun durumunun ağır ve komada olduğu dile getirildi.
KartalSonDakika34’ün aktardığı bilgilere göre Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak’ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç Yıldız’ın üzerine düştü. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan genç, feci şekilde yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldız‘ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde tedavi gördüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.