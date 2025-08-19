82 yaşındaki sanatçı bir yıl önce gazeteci Ayşenur Arslan'la "Bizim Ev" isimli yaklaşık 12 dakikalık bir program yaptı. Programda Arslan'la Türkçeyi, Türkiye'de kadın-erkek ilişkilerini yer yer değerlendiren Gezen'e soruşturma açıldı. Soruşturma gerekçesi halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek oldu.

Gezen'in programda sarf ettiği "Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu'da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır" cümlesi soruşturmaya gerekçe olarak gösterildi.

Müjdat Gezen, Fatih Vatan'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Gezen ifadesinde "Hz. Muhammed peygamberimizin sözü vardır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Toplumumuzun sisteminde kadın hep öteleniyor, hep itiliyor. Ben bundandır ki kadından yanayım. Kadınların bu toplumda daha faal, daha üretken olmasını istiyorum. Meclis'te dahi şu anda en az 250 kadın milletvekili olmalı. Bu cümlelerimle de kadınların toplumdaki yerine dikkat çektim." cümlelerini kullandı.