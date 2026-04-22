Gırgıriye Müzikali’nde çıkan gerginlik sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan Müjdat Gezen, tartışmalara neden olan koltukları değiştirtti. Gezen, oyun öncesi koltukların arasında gezerek koltukları denetledi. Gezen, sahnenin yine görünmediğini belirterek organizasyon yetkililerinden durumu düzeltmelerini talep etti.

‘SAĞLIĞIM İYİ DEĞİL AMA DÜZELİR’

Gezen sağlığıyla ilgili soruya ise, “Sağlığım iyi değil ama düzelir” diyerek karşılık verdi. Gezen ayrıca, “Menajer arkadaşlar kongre salonu kiralamışlar ama kongre salonu düz ayak olduğu için, iki koltuk arkada olan göremiyor. Seyircinin olmadığı bir tiyatro düşünebilir misiniz? Seyircinin 20 tanesi bana sandalye kaldırıp gösterirse olmaz. Organizasyon yetkilileri kırmızı koltuklar getirmişler koymuşlar, ‘bedava’ demişler. Paralı ya da bedava ben çıkıp oynayacağım, seyirciler yine ‘göremiyoruz’ derlerse, ben bu işin patronu iki genci çağıracağım, ‘cevap versinler size’ diyeceğim” ifadelerini kullandı.

‘BÖYLE TİYATRO OLMAZ’

Gırgıriye Müzikali’nde bir izleyici 4 bin TL verdiğini söylediği koltuğundan sahneyi göremediğini iddia ederek Müjdat Gezen ile gerginlik yaşadı. Müjdat Gezen, organizasyon firmasına ‘Tiyatro böyle olmaz, izleyici para verip göremiyorsa haklıdır. Ben de bu tiyatronun bir çalışanıyım. Ön sıraya kolsuz plastik sandalyeler konmuş” sözleriyle tepki gösterdi.

GEZEN FENALAŞTI, OYUN İPTAL EDİLDİ

Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek sahneyi terk etti ve kulise gitti.

Olay sonrası fenalaşan Gezen hastaneye kaldırılırken oyun da iptal edildi.

GÜLBEN ERGEN: TABURCU EDİYORUZ

Usta sanatçının durumu merak edilirken şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Müjdat Abimizi taburcu ediyoruz. Sağlık durumunu merak eden tüm izleyicilerimize, kendisinin onayı ile yazıyorum.

Yarın akşam hepimiz sahnede, işimizin başında olacağız."

GIRGIRİYE EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Gırgıriye Tiyatro Ekibi'nin açıklaması ise şöyleydi:

"21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur. Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu müdahalenin niteliği ve zamanlaması, organizasyon sürecinde yaşanan aksaklığın ötesinde bir provokasyon ihtimalini de gündeme getirmiştir. Konuya ilişkin gerekli değerlendirmeler yapılmakta olup süreç titizlikle takip edilmektedir.

Tiyatro sahnesi, sanatçı ile seyirci arasında karşılıklı saygı ve güven temelinde varlığını sürdüren özel bir alandır. Bu sınırların ihlal edilmesi yalnızca sahnedeki akışı değil, salondaki tüm seyircilerimizin deneyimini de olumsuz etkilemiştir.

Başta o akşam bizlerle birlikte olan kıymetli seyircilerimiz olmak üzere tüm izleyicilerimizden özür diler; oyunun yeni tarihine ilişkin bilgilendirmenin en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını saygıyla bildiririz."