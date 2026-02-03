İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin gözaltına alındı.
Gezgin'in başsavcılık talimatı doğrultusunda Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Gezgin'in ünlülere yönelik sürdürülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
ARYA BEKTAŞ DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Gezgin'in yanı sıra geçen yıl cinsiyet değiştirme ameliyatı olan fenomen Arya Bektaş da 2 Şubat'ta (dün) gözaltına alınmıştı.
Bektaş'ın, işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenilmişti.
MİKA RAUN TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında 30 Ocak'ta gözaltına alınan fenomen Mika Raun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Mika Raun'un "Amsterdam'da birlikte 'kek' yedik" şeklindeki ifadesi sonrası sevgilisi Batu Can da önceki gün gözaltına alınmıştı.
GEZGİN GEÇEN YIL EV HAPSİ ALMIŞTI
Gezgin geçtiğimiz yıl, küçük çocukların yer aldığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çekmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da Gezgin gözaltına alınmıştı.
Söz konusu videoda, çocuklara "Ben kadınım değil mi?" şeklinde ifadeler kullanan Gezgin hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da suç duyurusunda bulunmuştu.
Bakanlık, görüntülerin 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' kapsamında değerlendirilmesini talep etmişti.
Ankara'da gözaltına alınan ve ifadesi alınan Gezgin, çıkarıldığı mahkemece 'müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.