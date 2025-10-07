Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında, erkek çocuklara “Ben kadınım değil mi?” diye sorduğu videolar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu...

Bakanlık, bu paylaşımların “hayasızca hareket” ve “müstehcenlik” içerdiğini belirterek yargıya başvurmuştu.

Gezgin hakkında “müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek” suçlamasıyla kamu davası açıldı ve 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savunmasında suçlamaları reddeden Gezgin, “Mütalaayı kabul ediyorum. Kendimi kadın olarak hissediyorum ve bunu söylediğimde iyi hissediyorum. Görüntüler özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme Mükremin Gezgin’in beraatine karar verdi. Ancak beraat kararının ardından, Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.