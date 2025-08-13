Çalışma Bakanlığı önünde eylem yapan mülakat mağduru öğretmenlerde biri isyan etti, sinir krizi geçirdi. Öğretmen, "Yakalım mı kendimizi? İşimiz yok, ailemiz dağılmak üzere. Hakkımızı istiyoruz" dedi.

Öğretmen, "Yeter artık. Biz bu ülkenin ötekileştirilmişi miyiz ya? Bizi neden ötekileştiriyorlar. Bazılarına kalkıyorlar 30 puan, bize bir puan veriyorlar. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz, bizim diğerlerinden farkımız var." ifadesini kullandı.

Gözyaşlarını tutamayan öğretmen şu ifadeleri kullandı:

-O kadar somut belge var ki anlatmakla bitiremem, yuvarlama yapılmış, iller arası puan farkı var, sahte diplomalar sisteme girmiş. Bugün sahte diplomalar tartışılıyor, öğretmen atamalarına da müdahale edilmiş. Bunlar neden araştırılmıyor?

-Artık dayanamıyoruz. Yakalım mı kendimizi? İşimiz yok, ailemiz dağılmak üzere. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Biz sizden torpil istemiyoruz. Anamızın ak sütü gibi elde ettiğimiz diplomalarımız, derecelerimiz var. Bu derecelerle bizim hakkımız istiyoruz. Kulaklıklarımızla duyduğumuz şeyi inkar ediyoruz. Bu kadar zulüm olmaz. Dayanamıyoruz artık.