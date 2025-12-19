Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Emre Pişiren’in yaşadığı hayal kırıklığını gündeme getirdi.

İdari hakim adayı Pişiren üç kez idari hakimlik sınavına girdi. 10 bini aşkın kişi arasından ilk sınavda Türkiye 8’incisi, iki ve üçüncü sınavda da Türkiye birincisi oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan ve hayalini kurduğu hâkimlik mesleğinde mülakat duvarına çarpan Pişiren şunları söyledi:

Muhabirimiz Deniz Ayhan’a yaşadıklarını anlatan Pişiren, “Cumhurbaşkanı ile 5 dakika görüşebilsem derdimi anlatacağım” dedi.

‘ELBİSEMİ BORÇLA ALDIM’

“Yoksul bir ailede büyüdüm. Annem ev hanımı, babam ’Nörofibromatoz’ hastalığına rağmen taksi şoförlüğü yaparak beni okuttu. Mülakata girerken takım elbise, gömleği ve bordo kravatı borçla satın aldım, çünkü takım elbisem yoktu. Takım elbisemi giydim, sinek kaydı traş oldum. Buna rağmen ‘Kılık kıyafeti uygun değil’ notu verdiler. Herşeyi geçtim kılığımı beğenmemeleri beni derinden yaraladı.

‘ADETA YIKILDIM’

İlk sınav için 7.5 ay evden dışarı çıkmadan ders çalıştım. Türkiye 8’incisi oldum. ‘Bu iş tamam’ dedim ama öyle olmadı. Mülakatta elediler, yıkıldım. Ailem ‘Birkaç ay sonra oğlumuz hakim olacak maaşlı işe başlayacak’ diye gururlanıyorlardı. Üzüntüden ayağımda yaralar çıktı, yere basamadım. 1.5 ay yatağa bağımlı yaşadım.

‘ESPRİYLE GÜLDÜLER’

İkinci sınava annemin zorlamasıyla girdim. İlahi adalet Türkiye birincisi oldum. Yine ‘Bu iş tamam’ dedim, birinciyi de mi eleyeceklerdi ama elediler. Alanım dışında sorular sordular. Mesela “Sanat nedir, örümcek ağı teoremi nedir?” diye sordular. Komisyon üyeleri kendi arasında espri yapıp ‘Ne kadar alakalı sorular soruyoruz değil mi’ deyip gülüştüler. Annemin ısrarıyla tekrar sınava girdim. Üstelik 98.5 puan alarak, sınavlar tarihinin rekorunu kırdım. Sonuç yine olumsuz oldu.

Pişiren’i eleyen mülakat komisyonun başkanlığını Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can yaptı. AKP’li eski milletvekili Can, “Arkadaşlar ben Amerika’ya gittim. (Gülen’i) ziyaret ettik. 17-25 Aralık öncesinde gerek ticarette gerek siyasette gerekse de bürokraside yükselme o yolla oluyordu” sözleriyle gündeme gelmişti.

İkinci sınavdan sonra emlakçılık yapmaya başlayan Emre Pişiren’in açtığı dava reddedildi. Emlakçılığın yanı sıra özel matematik dersi verdiğini belirten Pişiren, “Annem 5 vakit namazındadır. Beni mülakatta eleyen komisyon başkanı ve üyelerini Allah’a havale etti” dedi.

Muhalefetin sınavsız liyakatsız işe alım süreci eleştirisine “Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz” diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yeğeni Arif Dağhan Konya’da hakimlik yapıyor.

Ocak ayındaki adli yargı kura töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özlem Zengin, “Kurada hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenimi de, Arif Dağhan’ı da telaffuz etmek istiyorum. Hiç olmazsa size bir selam versin” dedi. Zengin, “Arif’cim neredesin?” diye seslendi ve “Biraz sonra yerini öğreniriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Dağhan, bir ay sonra Konya’da göreve başladı.