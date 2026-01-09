79 yaşındaki İngiliz aristokrat ve multimilyoner Sir Benjamin Slade, soyunu sürdürecek erkek çocuk sahibi olabilmek için genç bir kadınla evlenmek istediğini duyurdu. Yayımladığı ilanla eş arayışını kamuoyuna taşıyan Slade'in kriterleri, sıra dışı ve sert koşullarıyla dikkat çekti.

Servetini ve malikanelerini devredecek bir erkek varis isteyen Sir Benjamin Slade, kendisine en az 20 yaş küçük bir eş aradığını belirtti. Slade, evleneceği kadının "doğurgan" olmasını şart koşarken, en az iki erkek çocuk istediğini açıkça dile getirdi. "İki oğlan yeter ama üç olursa daha iyi. Bu aile için gerekli" sözleriyle beklentisini net biçimde ifade etti.

ŞARTLARINI TEK TEK SIRALADI

Şartlar bununla sınırlı kalmadı; Slade, eş adayının en az 1.68 metre boyunda olmasını, Akrep burcu olmamasını ve The Guardian gazetesi okumamasını istiyor. Kanada, ABD, Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerinden adayları tercih edeceğini söyleyen Slade, "Yoksulları ve kısa boyluları istemiyorum. Bir Eskimo ile evlenemem" ifadelerini kullandı.

İngiliz multimilyoner, baş harfi "I" olan ve bayrağında yeşil renk bulunan ülkelerden kadınların da başvurmamasını talep ediyor. Bu ülkeler arasında İrlanda, Hindistan, İtalya, İran ve Fildişi Sahili yer alıyor.

AV TÜFEĞİNDEN HELİKOPTER LİSANSINA...

Sir Benjamin'in beklentileri yetenekler konusunda da oldukça geniş. Adayların av tüfeği ruhsatına, sürücü belgesine, tercihen helikopter pilot lisansına sahip olması bekleniyor. Ayrıca idari beceriler, hukuk ve muhasebe bilgisi de aranan özellikler arasında.

Slade, eşinin iki şatonun, geniş bir arazinin ve avcılık alanlarının yönetimini üstlenebilecek kapasitede olması gerektiğini söylüyor.

Genç eş şartının arkasında ise mali nedenler olduğunu da gizlemiyor. İngiltere'deki miras vergisine dikkat çeken Slade, mal varlığını ölüm vergisi nedeniyle doğrudan akrabalarına devredemediğini, bunun ancak eşi üzerinden mümkün olduğunu belirtiyor. Bu nedenle eşinin kendisinden en az 20 yaş küçük olması ve yedi yıl hayatta kalması gerektiğini vurguluyor.