İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp’ta verdikleri kan ve saç örneklerinin sonuçları açıklandı. Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi ve Mehmet Ali Gül’ün testlerinde “kokain” pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak ile fenomen Danla Bilic’in testleri ise negatif sonuçlandı. Testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde video çekip paylaştı. Yıldız, "İçsem içiyorum derdim. Yatarı olmayan bir suç, hapse girmiyorsun. İçsem neden içmiyorum diyeyim? Koskoca devlet benimle uğraşacak değil ama bakın, yaşanan şeyler normal mi?" ifadelerini kullandı. Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı bulunmuştu...

