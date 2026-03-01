Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Barcelona'nın eski yıldız futbolcusu Munir El Haddadi, ülkede artan sardırılar sonrası büyük bir korku yaşamasının ardından Türkiye'ye kaçtı.

Faslı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İran’daki durumumla ilgili gönderdiğiniz tüm mesajlar ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Dün amacımız ülkeden hava yoluyla ayrılmaktı, ancak sonunda bizi uçaktan tahliye ettiler ve kalkış yapamadık.

Kulüp bana ülkeden kara yoluyla çıkabilmem için bir araç sağladı ve bu sayede sınırı sorunsuz bir şekilde geçebildim. Şu anda Türkiye’de güvendeyim ve önümüzdeki saatlerde İspanya’ya ulaşacağım."

BİR DAHA DÖNMEYECEK

Öte yandan İspanyol basınından Marca'ya konuşan Munir El Haddadi'ye yakın kaynaklar, Faslı oyuncunun artan çatışmalar sonrası İran'da forma giyen bir diğer futbolcu Ivan Sanchez ile birlikte karayoluyla Türkiye'ye ulaştığını belirtti.

Faslı yıldızın 16 saatlik bir araba yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaştığı, bir daha İran'a dönmeyerek doğrudan İspanya'ya gideceği ifade edildi.