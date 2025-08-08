'Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler', 'Mavi Boncuk' gibi Yeşilçam'a damga vuran filmlerde yer alan usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul dün hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Özkul'un ölüm haberini kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Umman Özkul için bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı.

"TEK ARZUSU..."

Taziyeleri kabul eden Güner Özkul, üvey annesi hakkında şunları söyledi:

"Babamın 40 yıllık hayat arkadaşı, eşiydi. Babam 2018'de vefat edene kadar 40 yılı beraber geçirdiler. Hiç kimse hakkında kötü düşünmeyen ve hiç kimsenin hakkında kötü konuşamayacağını insandı. Babam 15 Ağustos'ta 100 yaşında olacak. Vefat etmeden önce bize hep babamın 100'üncü yaş gününü kutlamamızı söylerdi. Tek arzusu 100'üncü yaş gününü görebilmekti. Bunun için bir hafta daha yaşamak istiyordu ama kısmet olmadı."

Umman Özkul kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

YAŞ FARKI KONUŞULMUŞTU

Umman Özkul, Münir Özkul ile 1986 yılında evlendiğinde arasındaki 25 yıllık yaş farkı uzun süre magazin basınında yer almıştı.

Münir Özkul'un vefatının ardından Umman Özkul, yaşadığı acıyı şu ifadelerle anlatmıştı: "Öyle yatalak kalsaydı yeter ki benim olsaydı"