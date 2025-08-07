Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uzun süredir kanserle mücadele ettiği öğrenilen Umman Özkul'un vefat haberini kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Güner Özkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir."