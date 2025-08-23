Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri’ne yapılan küçük bir mescit, bazı Alevi kurumlarının sert tepkilerine yol açtı. Ancak tepkilerin dozajı, farklı inançlara yönelik bir tahammülsüzlük ve çifte standart eleştirilerini de beraberinde getirdi.

“Kutsal mekânımıza müdahale” söylemiyle yapılan açıklamaların arkasında, toplumsal barışı zedeleyen ideolojik refleksler mi yatıyor?

MUNZUR’DA MESCİT KRİZİ

Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), DEDEF ve PSAKD öncülüğünde yapılan açıklamalarda, Tunceli Valiliği'nin mescit yapımı “asimilasyon”, “Türk-İslam dayatması” ve “ideolojik saldırı” olarak nitelendirildi. Ancak mescidin kimseye zorla dayatılmadığı, isteyenin ibadet etmesi için yapılan basit bir yapı olduğu gerçeği göz ardı edildi.

Eleştirilerde kullanılan söylemlerin sertliği ve ayrıştırıcı tonu dikkat çekti. “Mescit değil, ideolojik tasarım” diyen DAD Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan, “Bu, Şark Islahat Planı’nın güncel bir versiyonudur” ifadelerini kullandı.