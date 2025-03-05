Muradiye Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak çalışan 20 kişilik grup, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Gönüllü gençler, lokantalardan ekmek parçalarını toplayarak kar yağışının fazla olduğu kırsal noktalara geldi.
Grup daha sonra alanda dağılarak topladıkları ekmek parçalarını belirledikleri noktalara bıraktı. Muradiye Gençlik Merkezi Müdürü Çağlar Kayakeser, soğuk havalarda yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, "Ekosistemin bir parçası olduğunu düşündüğümüz yaban hayvanları için kar yağışının yoğun olduğu alanlara yem bıraktık. Merkezimizde gönüllü olarak çalışan 20 kişiden oluşan arkadaşımızla birlikte lokantalardan topladığımız ekmek parçalarını ve kırıntılarını kar yağışının yoğun olduğu alanlara bıraktık. Canlarımızı unutmadık ve bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.