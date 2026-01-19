İBB’ye yönelik operasyonlarda tutuklanan ve daha önce iki kez kanseri yenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın cezaevindeki sağlık durumu endişe verici boyuta ulaştı.

Ameliyatından sadece iki gün sonra cezaevine gönderilen Çalık, dikiş yerlerinde sıvı birikmesi ve enfeksiyon nedeniyle acil hastaneye kaldırıldı ancak tedavinin ardından gece yarısı tekrar cezaevine gönderildi.

Çalık’ın ultrason incelemesinde, ameliyat bölgesinde sıvı birikimi tespit edildi. Açık yara ve enfeksiyon bulguları üzerine pansumanı değiştirilen Çalık’a, pansumanın daha sıkı ve düzenli yapılması gerektiği bildirildi. Çalık’ın sağlık durumunun takip edileceği belirtildi.