İki kez kanser atlatan, cezaevinde 21 kilo veren, hastalığının nüksetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapacak.

Çalık, "Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum. Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar. Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır." dedi.

Çalık şu ifadeleri kullandı:

Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum.

Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum.

Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum.