SERAP BELOVACIKLI
İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan, iki kez kanser atlatan ve cezaevinde 3.5 ayda 18 kilo kaybeden, dün anjiyo yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için adli tıp raporu beklenirken elleri kelepçeli şekilde yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü.
SÖZCÜ'ye konuşan doktorları, Çalık'ın kanserinin nüksetme ihtimalinin yüksek, değerleriniin sınırda ve durumunun riskli olduğunu belirtti.
Çalık'ın doktoru cezaevine yeniden sevkine ilişkin kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu belirtilirken, cezaevi koşullarının kanserinin yeniden nüksetmesine neden olabileceğini vurguladı.
Çalık sağlık durumu gerekçesiyle tahliyesine ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun raporu bekleniyor.