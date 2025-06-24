Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın 2006’da boynunda kitle çıktığında lenf kanseri teşhisi konmuştu. Kötü huylu olan kitle iki kez ameliyat edilerek temizlenmişti.
Çalık'ın boynundaki kitle nedeniyle tekrar biyopsiye alındığı, sonuçlarının beklenildiği öğrenildi. Tedavisi hastanede devam ediyor.
Çalık’ın avukatı Melih Koçan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müvekkilinin daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmiş olabileceğini belirterek, doktor kontrol sürecinin devam ettiğini ve net bulguların henüz paylaşılmadığını ifade etti.