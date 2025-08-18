Bol bol suç içmesine rağmen çok fazla tuvalet ihtiyacı olmadığını belirtirken, şu sözleri yazdı:

“SİZLERİN DUASI İÇİMİ FERAHLATIYOR”

“Sağlığımı korumaya gayret ediyorum. Dualarınız için minnettarım, Allah razı olsun. İnan sizlerin duası içimi ferahlatıyor. Burası çok sıcak avluyu pek kullanmıyorum. Günde kaç kez terleyip kuruduğumu hatırlamıyorum.

“SU İÇMEME RAĞMEN…”

Su içmeme rağmen nerdeyse tuvalet ihtiyacım olmuyor. Ben de ısrarla su içiyorum ki böbrekler çalışsın. Kendinize iyi bakın Allaha emanet olun, dualarınızı eksik etmeyin.”

NE OLMUŞTU?

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve cezaevindeyken yeniden hastaneye kaldırılan Çalık’ın kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi tespit edildi. Ameliyat edilen Başkan Çalık’a Adli Tıp Kurumu, sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığına karar verdi.