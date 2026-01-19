Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ameliyat sonrası operasyon bölgesindeki şişlik ve akıntı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kendi doktoru yerine İzmir Şehir Hastanesi'ne götürülen Murat Çalık, burada tedavi olmayı reddetti. Çalık'ın yeniden cezaevine götürülmesine karar verilidi.

ARAÇ KAPIDAN DÖNDÜ, YENİDEN HASTANE YOLUNDA

Cezaevinin kapısından dönen aracın Çalık'ı tekrar hastaneye götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Sıcak gelişmeyi CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan paylaştı.

📍İzmir



Bu işkencedir… Dikkat edin 🔻



Mehmet Murat Çalık’ı İzmir Şehir Hastanesi’nden çıkarttılar. Buca Cezaevi kapısına kadar getirdiler. Kapıdan döndük. Muhtemelen Katip Çelebi Hastanesi’ne gidiyoruz.



Anayasaya uymayanlar güya prosedürü uyguluyor.



— Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) January 19, 2026

Süreci takip eden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bir hastanın hastanesini, doktorunu seçme hakkı vardır. Tedavisini görmek istemesi, kontrol edilmek istemesi, dikişleri aldırmak istemesi, kendi doktoruna gözükmek istemesi kadar doğal ne olabilir?" ifadeleri ile Çalık'ın İzmir Şehir Hastanesi'ne götürülmesine tepki gösterdi.

X hesabından yaptığı açıklamada Akdoğan, "Olacak şey değil… Tüm başvurulara ve resmi dilekçemize rağmen Mehmet Murat ÇALIK şu sıralarda ring aracı ve eskortlarla ameliyat olduğu hastaneye değil, İzmir Şehir Hastanesi’ne götürülüyor" dedi.

📍İzmir Şehir Hastanesi’ndeyiz.



Çalık Başkan İzmir Şehir Hastanesi’nde tedaviyi reddetti.



— Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) January 19, 2026

NE OLMUŞTU?

İki kez kanser tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Murat Çalık'a tutuklu olduğu sürede iki kez kemik biyopsisi uygulanmış ve son olarak boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilmişti. Çalık, ameliyatı sonrasında 15 Ocak Perşembe günü, tutuklu bulunduğu cezaevine sevk edilmişti. Çalık daha sonra yeniden hastaneye kaldırıldı. Ancak Çalık, ameliyat olduğu Katip Çelebi Hastanesi’ne değil, daha önce de tedavi süreci gördüğü İzmir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.