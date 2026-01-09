"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Murat Cemcir, zorlu geçen günlerin ardından ilk kez fotoğrafını yayımladı.
Berberine giderek tıraş olduğu öğrenilen 49 yaşındaki oyuncunun sağlıklı görüntüsü hayranlarını da sevindirdi.
Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
İç kanama geçirdiği teşhis edilen oyuncu, ardından yoğun bakıma alınmıştı.
Tedavisi üç gün boyunca yoğun bakımda devam eden Murat Cemcir, sonrasında normal odaya alınmıştı.
Sağlık durumu günden güne iyiye giden Murat Cemcir daha sonrasında taburcu olmuştu.