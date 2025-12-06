Hastaneden yapılan açıklamaya göre Cemcir’in durumu stabil olsa da taburcu edilmesi için doktorların gözlemleri sürüyor.

Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, bir dönem “kardeş” olarak görülen eski partneri Ahmet Kural’ın nasıl bir tutum sergilediği merak konusu oldu.

TELEFONU KAPATTI İDDİASI

Gazeteci Müge Dağıstanlı, yeni bir iddia gündeme getirdi. Dağıstanlı’ya göre Kural, hem hastaneye gitmedi hem de Cemcir’i aramadı.

Dağıstanlı yazısında, “Ahmet Kural’ın, bu konudaki sorulara muhatap olmamak için telefonunu kapattığı konuşuluyor” ifadelerine yer verdi. İddialara göre oyuncu, eski dostunun sağlık durumuna dair herhangi bir iletişimde bulunmadı.

Gazeteci, Cemcir’in Kural’dan bir geçmiş olsun mesajı beklemediğini ancak ortak arkadaş çevresinin bu durumu aralarında değerlendirdiğini aktardı. Dağıstanlı’nın yazısına göre ortak dostlar, “Her ne yaşanmış olursa olsun Murat ölümden döndü. Ahmet’in en azından bir telefon açması beklenirdi” yorumunda bulundu.