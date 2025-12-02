'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerde yer alan oyuncu Murat Cemcir sevenlerini korkutmuştu...

Geçen çarşamba evde rahatsızlanan ve ambulansla Maslak'taki özel hastaneye kaldırılan Cemcir'in iç kanama geçirdiği tespit edilmiş, oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtilmişti.

Dün hastaneden yapılan açıklamada "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor" denilmişti.

"DOKTORLAR AZ DAHA BAĞIRSAKLARINI ALACAKLARMIŞ"

Bugün oyuncudan iyi haber geldi.

'Gel Konuşalım' adlı magazin programının sunucusu Ece Erken, Murat Cemcir'in yoğun bakımdan çıktığını açıkladı. Cemcir'in sağlık durumu hakkında konuşan Erken, şu ifadeleri kullandı:

"Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış, ama gerek kalmıyor."

"Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar. Dün akşam kendine geliyor, şükür bugün daha iyiymiş. Yoğun bakımdan da çıkmış."