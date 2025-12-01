'Düğün Dernek', 'Kardeş Payı', 'Çalgı Çengi' gibi yapımlarda yer alan Murat Cemcir'den kötü haber...

'2. Sayfa'nın haberine göre, Cemcir geçen çarşamba günü evinde rahatsızlandı ve ambulansla İstanbul Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İç kanama geçiren 49 yaşındaki oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Rol aldığı komedi yapımlarıyla tanınan Murat Cemcir, katıldığı 'Empati' programında ilham kaynağının annesi olduğunu söylemişti:

"Annem âşık olduğum ilk kadın. Bugün herhangi bir şey yazabiliyorsam, yapabiliyorsam kaynağı annemdir. Çok ciddi şakalar yapar, hiç şaka yapıyormuş gibi değildir. Çok kıymetli. En üzgün olduğu anlarda şaka yapar güldürür. En sinirli olduğun anda şaka yapar sakinleştirir. En gevşek, en miskin olduğunda laf sokar, dikilirsin hemen."

"EVLİLİĞİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Evlilik hakkında da konuşan oyuncu, nikâh masasına oturmayı hiç düşünmediğini, ancak annesiyle babasının torun beklentisi içinde olduğunu dile getirdi:

"Evliliği şu ana kadar hiç düşünmedim. Akrabalarımın, kuzenlerimin, ailemin evliliği çok mutlu. Bizim toprağımız çok özel bir toprak, neşeliyiz. Anne baba da ister ya, bir oğulları bir kızları var, torun görmek istiyor onlar da."

"YAZLARI TARLADA ÇALIŞIRDIM"

Murat Cemcir, "Nasıl bir aileye doğdun?" sorusuna ise şöyle yanıt vermişti:

"Niksar'da doğdum. Zor ve güzel bir çocukluktu. Zorluğu şuradan; kalabalık bir aileydi. Anne ve baba tarafı çok kardeş, çok kuzen vardı. Annemin dört, babamın beş kardeşi var. Onların çocuklarıyla beraber yazlarımız Niksar'da geçerdi. Kışları okurdum, yazları tarlada çalışırdım. Toprağı çok iyi bilirim haliyle. Mutlu bir çocuktum. Köyde 48 hane vardı, o 48 hane sanki tek bir aile gibiydik."