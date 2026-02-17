İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında çok sayıda isim sabah saatlerinde gözaltına alındı.



Gözaltına alınan ünlüler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu da yer aldı.



GIDA DEVİNİN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA



Gözaltına alınan isimler arasında 'organik gıda' üretimi ile bilinen Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da bulunuyor.



AYRINTILAR GELİYOR...