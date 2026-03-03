İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları açıklandı. Kan ve saç örnekleri alınan ünlülerin analizleri tamamlandı.

NEGATİF ÇIKAN ÜNLÜLER...

Negatif çıkan isimler ise Fatma Yılmaz, Deniz Savaşoğlu, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Murat Dalkılıç ve Aygün Aydın oldu.

Buna göre 16 kişinin uyuşturucu testinde şu maddeler bulundu;

Tolga Sezgin – Kokain

İşletmeci Hakan Tunçelli – Kokain

Ramazan Bayar – Kokain

Murat Cevahiroğlu – Kokain

Duman grubunun solisti Rıza Kaan Tangöze – THC

Rana Almila Çakmak – Kokain

Fenomen Buse Görkem Narcı – THC, Kokain

Haşimcan Yazıcıoğlu – Metamfetamin

Mercan Alioğlu – Kokain

Sevcan Güler – Kokain

Dilara Kırmıt – Kokain

Şeyhmus Tatlıcı – THC, Metamfetamin

Ezgi Helin Yıldız – THC, Kokain

Aykut Tarakçıoğlu – Kokain

Heves Güzel – Kokain

Barış Talay – Kokain

Test veren dört ismin sonuçlarında ise ilaç etken maddesi bulundu:

Kemal Doğulu – Alprazolam

Murat Öztürk – Trazadon

Murathan Kurt – Alprazolam

Hakan Kakız – Morfin, Kodein