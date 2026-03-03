İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları açıklandı. Kan ve saç örnekleri alınan ünlülerin analizleri tamamlandı. NEGATİF ÇIKAN ÜNLÜLER... Negatif çıkan isimler ise Fatma Yılmaz, Deniz Savaşoğlu, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Murat Dalkılıç ve Aygün Aydın oldu. Buna göre 16 kişinin uyuşturucu testinde şu maddeler bulundu; Tolga Sezgin – Kokain İşletmeci Hakan Tunçelli – Kokain Ramazan Bayar – Kokain Murat Cevahiroğlu – Kokain Duman grubunun solisti Rıza Kaan Tangöze – THC Rana Almila Çakmak – Kokain Fenomen Buse Görkem Narcı – THC, Kokain Haşimcan Yazıcıoğlu – Metamfetamin Mercan Alioğlu – Kokain Sevcan Güler – Kokain Dilara Kırmıt – Kokain Şeyhmus Tatlıcı – THC, Metamfetamin Ezgi Helin Yıldız – THC, Kokain Aykut Tarakçıoğlu – Kokain Heves Güzel – Kokain Barış Talay – Kokain Test veren dört ismin sonuçlarında ise ilaç etken maddesi bulundu: Kemal Doğulu – Alprazolam Murat Öztürk – Trazadon Murathan Kurt – Alprazolam Hakan Kakız – Morfin, Kodein

