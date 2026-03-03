İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları açıklandı. Kan ve saç örnekleri alınan ünlülerin analizleri tamamlandı.
NEGATİF ÇIKAN ÜNLÜLER...
Negatif çıkan isimler ise Fatma Yılmaz, Deniz Savaşoğlu, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Murat Dalkılıç ve Aygün Aydın oldu.
Buna göre 16 kişinin uyuşturucu testinde şu maddeler bulundu;
Tolga Sezgin – Kokain
İşletmeci Hakan Tunçelli – Kokain
Ramazan Bayar – Kokain
Murat Cevahiroğlu – Kokain
Duman grubunun solisti Rıza Kaan Tangöze – THC
Rana Almila Çakmak – Kokain
Fenomen Buse Görkem Narcı – THC, Kokain
Haşimcan Yazıcıoğlu – Metamfetamin
Mercan Alioğlu – Kokain
Sevcan Güler – Kokain
Dilara Kırmıt – Kokain
Şeyhmus Tatlıcı – THC, Metamfetamin
Ezgi Helin Yıldız – THC, Kokain
Aykut Tarakçıoğlu – Kokain
Heves Güzel – Kokain
Barış Talay – Kokain
Test veren dört ismin sonuçlarında ise ilaç etken maddesi bulundu:
Kemal Doğulu – Alprazolam
Murat Öztürk – Trazadon
Murathan Kurt – Alprazolam
Hakan Kakız – Morfin, Kodein