Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çifti, aylar önce birlikte verdikleri bir pozun ardından aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.
İkili, ilk kez geçen hafta Etiler'de objektiflere yansımıştı. Dostlarıyla yemek yiyen çift, çıkışta kendilerine yöneltilen aşk soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.
Murat Dalkılıç 'Cennetin Çocukları' dizisiyle ekrana dönen sevgilisi Özgü Kaya için radikal bir karar aldı.
Önceki akşam 'Cennetin Çocukları'nın galasına katılan Dalkılıç, Özgü Kaya'nın seti nedeniyle Ayvalık'a taşındığını söyledi.