42 yaşındaki şarkıcı Murat Dalkılıç ile 29 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya altı aydır birlilkte.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin aşkı doludizgin devam ediyor.
Murat Dalkılıç dün Instagram'da paylaştığı fotoğraf ike Özgü Kaya'yı babası Sedat Dalkılıç ile tanıştırdığını duyurdu.
SEVGİLİSİ İÇİN AYVALIK'A TAŞINDI
Murat Dalkılıç sevgilisini yeni projesinde yalnız bırakmamaya karar vermişti. Yoğun iş temposu nedeniyle Kaya'yı göremediğini söyleyen Dalkılıç, "Özgü'ye, 'Hadi ben de seninle geleyim' dedim. O yüzden Ayvalık'a taşındım. Günlük her şeyine şahit oluyorum orada" demişti.