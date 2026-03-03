İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Murat Dalkılıç'ın vücudunda herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadı, ünlü sanatçının test sonucu negatif çıktı. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Dalkılıç, yeniden ameliyata girdiğini de duyurdu.



Murat Dalkılıç sosyal medyasında ‘Öncesinde de bir gözaltı durumu vardı hemen arkasından ameliyata girdim, bir açıklama yapamamıştım. Olsun.. Sorun yok bugüne denk gelmesi de tevafuk oldu; Test sonucumun (-) negatif olduğu açıklanmış dün gece 1-2 gazetede vardı.’ notunu paylaştı.





13. KEZ AMELİYATA GİRDİ

Daha önce 12 kez burnundan operasyon geçiren Murat Dalkılıç, yeniden ameliyat masasına yattı. Ünlü şarkıcı, "Geçmiş olsun mesajlarınız, aramalarınız için çok teşekkür ederim. Dönemediğim için affedin, kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti. Çok şükür doktorum dün güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" paylaşımını yaptı.