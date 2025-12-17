42 yaşındaki şarkıcı Murat Dalkılıç ile 29 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya altı aydır birlilkte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Dalkılıç önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. İzleyiciler yalnızca şarkı dinlemekle kalmadı, aynı zamanda oyuncu sevgilisi Özgü Kaya ile birlikte sahnede düet yapan Dalkılıç'ın romantik anlarına da tanıklık etti. Çiftin sahnedeki uyumu ve samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Özgü Kaya'nın sesi çok beğenildi. SEVGİLİSİ İÇİN AYVALIK'A TAŞINDI Murat Dalkılıç sevgilisini yeni projesinde yalnız bırakmamaya karar vermişti. Yoğun iş temposu nedeniyle Kaya'yı göremediğini söyleyen Dalkılıç, "Özgü'ye, 'Hadi ben de seninle geleyim' dedim. O yüzden Ayvalık'a taşındım. Günlük her şeyine şahit oluyorum orada" demişti.

