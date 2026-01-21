Haziran ayında başlayan ve nikâh masasına doğru ilerlediği konuşulan Murat Dalkılıç-Özgü Kaya aşkı hız kesmeden devam ediyor. Dalkılıç geçenlerde babasını Kaya'nın ailesiyle tanıştırmıştı.

Ünlü çiftten Dalkılıç bu kez yaşadığı aşkla değil yapay zeka tepkisiyle gündeme geldi.

"BÖYLE BİR YALANCI YOK"

Dalkılıç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ChatGPT'yi sildiğini duyurdu:

"ChatGPT'yi sildim. Böyle bir yalancı yok, inanılmaz atıyor. Bazen boşluğuma geliyor, saçma sapan yardımlar falan istiyorum cevabını bildiğim. Dün aptalca bir zarara girdim, beni yanlış yönlendirdiği için. 'Seni terk ediyorum' dedim. 'Gitme diye yalvaracak halim yok' dedi... Pislik."

Şarkıcının bu çıkışı kısa sürede gündem oldu.