İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki, cezaevinde yaptığı açıklamada, avukat Mücahit Birinci tarafından kendisine "iftira içeren bir metnin" imzalatılmak istendiğini ve bunun karşılığında 2 milyon dolar talep edildiğini öne sürdü. Kapki’nin ifadeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in 14 Ağustos günü yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar üzerine aynı gün resen soruşturma başlattığını duyurdu.

'METNİ İMZALAMAYI REDDETTİM'

Cezaevinde alınan ifadesinde Kapki, söz konusu olayla ilgili kendi el yazısıyla kaleme aldığı “Şikayetimdir” başlıklı dilekçenin kendisine ait olduğunu belirtti. Kapki’nin anlatımına göre olay şöyle gelişti:

Kapki, ismini “Melih” olarak bildiği bir avukat aracılığıyla Mücahit Birinci’nin kendisiyle görüşmek istediğini öğrendi. İddiaya göre Birinci, Kapki’ye tutuklu bulunduğu dosyada tahliyesini sağlayabileceğini iletti. Bunun üzerine Kapki, noter kanalıyla 29 Temmuz 2025 tarihinde Birinci’ye vekâlet verdi.

Kapki’nin ifadesine göre, 31 Temmuz’da cezaevine gelen Birinci, görüşme sırasında Kapki’ye “Makyavelist olmasını ve kendini ona teslim etmesini” söyledi. Ardından yanında getirdiği iki nüsha hâlindeki 1,5 sayfalık bir metni Kapki’ye verdi.

Kapki bu metni okuyunca, içerdiği bilgilerin gerçeği yansıtmadığını fark ettiğini, kimseye iftira atamayacağını belirterek imzalamayı reddettiğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden zaten yararlandığını ifade eden Kapki, buna rağmen Birinci’nin, medyada aleyhinde çıkan haberleri tersine çevireceğini ve kendisini tahliye ettireceğini iddia ettiğini aktardı.

Kapki ayrıca, Birinci’nin bu yardım karşılığında 2 milyon ABD doları talep ettiğini ancak bu parayı kimin adına istediğine dair bir açıklama yapmadığını belirtti.

'BİRİNCİ'Yİ TANIMIYORDUM'

Kapki, Mücahit Birinci ile ilk ve tek görüşmesinin bu ziyaret olduğunu vurgulayarak, “Daha önce kesinlikle tanımıyordum. Kendisi, adliyede bir hakim ya da savcıyla bağlantısı olduğunu iddia etmedi” dedi.

Görüşme sonrasında, Birinci’nin kendisinden aldığı metinlerle cezaevinden ayrıldığını aktaran Kapki, birkaç gün sonra noter aracılığıyla Birinci’yi vekâletten azlettiğini ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi şikayette bulunduğunu ifade etti.

“El yazılı dilekçemin nasıl basına ya da siyasi partilere ulaştığına dair bilgim yoktur” diyen Kapki, avukat Mücahit Birinci’den şikayetçi olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün yaptığı açıklamada, yaşanan olayı kamuoyuna taşıyarak, Mücahit Birinci’nin Kapki’ye baskı yaparak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmaya zorladığını öne sürdü. Özel, “Bu kişi, Kapki’ye iftira içeren bir metin imzalatmak ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini sağlamak istemiştir” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Kamuoyunda yer alan iddiaların araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.