Süper Lig'in 12’nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türk milletinin 2 gün sonra tarihteki en önemli günlerinden birini yaşayacağını kaydeden Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk halkına veda ettiği günü yaşayacağız. Saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. Antalyaspor’un teknik direktör değişiminden sonra sahada değişik opsiyonlara geçtiğini dile getiren Murat Kaytaz, “Antalyaspor hoca değişikliğinden sonra sahadaki opsiyonel değişiklerinin analizle farkına vardık. Farklı bir sistem üzerine çalıştık. Ön alan presinin üzerine nasıl oyun kurma prensiplerini üretiriz diye düşündük. 3-2 baskısının arkasına sızmaya çalıştık. Üçüncü golde özellikle bunda başarılı olduk. Cerny’in yaratıcılığından yararlanmak için çok çalıştık. Duran toplar üzerine de çok çalışıyoruz. Taktik antrenmanlar üzerine çalışıyoruz. Attığımız gol bunun eseri. Top kaybedildiği yerde baskıları iyi yapıyoruz” dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINDA FAZLA TEMAS BAŞIMIZA İŞ AÇTI"

Güçlü oyunun ne zaman geleceğiyle ilgili soruya yardımcı antrenör Murat Kaytaz, “Kasımpaşa maçının genelinde bu güçlü oyun bol pozisyona girdiğimiz zaman kaleye sokamadığımız zamanlar oldu. Kasımpaşa maçında temasta geç kalıyorduk. Fenerbahçe maçında fazla temas başımıza iş açtı. Fenerbahçe maçının 25 dakikalık oyun planını diğer maçlarda 90 dakikaya yaydığımız zaman bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum” şeklinde cevapladı.

Kendileri için en güzel kazanımın takımda skoru koruma içgüdüsünü görmediklerini kaydeden Kaytaz, “Bizim için en güzel kazanım şu oldu. Takımımızda skoru koruma içgüdüsünü görmedik. 2-1 oldu kendi hatamızdan rakibe fırsat verdik. Asisti Rıdvan yaptı. Futbol hatalar oyunu olabilir. 2-1 oldu durum burada tabi Beşiktaş’ın genlerinde vardır. Taraftara rahat maç izlettirmez. Tansiyonu bir yukarı çıkartılar. 2-1 olduktan sonra da biz oyuna hükmetmeye devam ettik. Topu kullandık sakin kaldık. Aynı oyun prensibiyle maçımıza devam ettik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sahadaki liderlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

"MENTAL AÇIDAN DÜŞÜŞÜ GOL ATTIĞIMIZDA BİLE YAŞIYORDUK"

Oyuncuları kutladığını dile getiren Murat Kaytaz, kazandıkları için mutlu olduklarını ve beyaz sayfa açtıklarını kaydetti. Kaytaz, “Daha dirençli bir takım olmaya başladık. Güçlü, kuvvetli. Sezon başı hazırlık kampları 6-8 hafta arasındadır. Takım hazır hale getirilir. Biz bunu yaşamadık. Geldiğimizde değerler çok iyi değildi. Biz bu değerleri milli aralarla toparlamaya çalışıyoruz. Takımın direnci ve dayanaklılığı yavaş yavaş artıyor. Mental açıdan düşüşü gol attığımızda bile yaşıyorduk. Bugünden itibaren artık oyuncular daha özgüvenli topa hükmederek buna izin vermeyecekler. Bugünden itibaren o iş bitti” dedi.

"BEŞİKTAŞ’TA HEDEF BİTMEZ"

Beşiktaş’ta hedef bitmez diyen Murat Kaytaz, “Beşiktaş’ta şampiyonluk gitti, havlu atıldı, ışıklar söndü bu mu yani? Bizim için bu değil. Beşiktaş’ın hedefi hiçbir zaman bitmez. Hafta içi takımlarımız Avrupa kupalarında maç oynuyor. Televizyonda izlerken biz üzülüyoruz. Beşiktaş Avrupa’da olması lazım. Biz ikinci, üçüncü olacağız ya da Türkiye kupasını alacağız. Hedefimiz bitmeyecek. Bunu başarmak için buradayız. Taraftarımız deplasmanda da bizi desteklemeye devam ediyorlar. Biz kendi güçlü oyunumuzu oynadığımız sürece rakiplerin opsiyonları üzerine taktik varyasyonlar geliştirdiğimiz sürece sıkıntıya düşeceğimizi düşünmüyorum. İnanın çok çalışıyoruz. Bunu başaracak kalitedeyiz” dedi.