Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize ziyareti sırasında yaşanan kısa bir diyalog gündem oldu. Atanamayan bir öğretmen, kalabalığın arasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a seslenerek Cumhurbaşkanıyla görüşmek istediğini dile getirdi.

“DERDİMİ CUMHURBAŞKANIMA ANLATMAK İSTİYORUM”

Öğretmen, Murat Kurum’a dönerek, “Derdimi Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’un ise öğretmene, “Tamam, not alalım. Buralı mısın?” diye sorduğu, öğretmenin de “Buralıyım, Rizeliyim.” yanıtını verdiği duyuldu.

O anlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize temasları sırasında kameralara yansıdı.

"DERECE YAPTIM MÜLAKATTA ELEDİLER"

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu söyleyen genç kız yaşadığı zorlukları da anlatarak sorununa çözüm bulunmasını istedi.

"2024 KPSS'den derece yaptım. Mülakatta beni kontenjan dışı yaptılar. 58 Bin adayın içinden 760. oldum. Ben derecemi kolay elde etmedim. 8 yıllık uğraşıyorum. Atanmak istiyorum iş istiyorum. Sayın Bakanım lütfen beni Cumhurbaşkanımızla görüştürün"