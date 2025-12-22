İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, paylaşımda iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük ile bir anısını anlattı.

Ongun’un paylaşımı şöyle:

“Geçen yıl bu zamanlar… Asgari ücrete yapılan küçük zam, büyük tepki toplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert eleştiriliyordu.

Aynı akşam evdeyim. Telefonuma Whatsapp’tan bir mesaj geldi. Yazan Cem Küçük. Diyor ki; “Murat, asgari ücret işinde büyük yanlış yaptılar. Hükümete GOL ATMAK için büyük fırsat. Ekrem Bey (İmamoğlu) fırsatı kaçırmasın, bir tweet atsın büyük PUAN TOPLAR.”

Goller, puanlar, Cem Küçükler…

Şaşırdım. Bu anıyı neden anlattım? Hükümet asgari ücret artışında elini bol tutmalı. En yakınındakiler bile bu konuda hassas. Belki Cem gibi tepkilerini farklı metodlarla gösteriyorlar ama hassaslar.

Üstelik Cem tek değil.

Yakınlarınızda çok Cem var."