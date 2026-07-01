İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 59’u tutuklu, 414 sanıklı İBB davasının dün Silivri’de görülen 59’uncu gününde tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun savunma yaptı. Önemli iddialarda bulunan Ongun, özetle şunları söyledi:

“Bizde hukuk, tarifi zor bir ‘bir şey’ olmuş. Tıpkı bu iddianamede olduğu gibi. Resmi adı iddianame olan bu kurgu esere çeşitli isimler verildi. ‘İftiraname’ dendi. Doğru bir tanım. Ekrem İmamoğlu Başkan, ‘terfiname’ dedi. O da haklı.

İDDİANAME KAKAFONİ

İddianame bağıra bağıra ‘siyaset yapıyorum’ diyor. Bu iddianame kakafoniden ibaret. Bu iddianame Dr. Frankenstein’ın eseri gibidir, onun gibi saldırgan ve acımasızdır. Üstelik onu ortaya çıkaran kişi de eserinden tiksindiği için olsa gerek, onu terk etmiştir. Ankara’ya gitmiştir. Ankara’ya giderken de bu yaratığı sizin kollarınıza terk etmiştir.

Bu soruşturmada insan hakları ihlalleri yapıldı. Murat Kapki etkin pişmanlık ifadesi verirken, yan odada eşi ile tehdit edildiğini söyledi. Eşi olmasa da benzer bir uygulama itirafçı Yakup Öner için de yaşanmış. Ailelerin içine bu kadar çekildiği başka bir soruşturma var mı bilmiyorum. Ekrem Başkan babası, oğlu, kayınbiraderi ile; Fatih Keleş oğlu, ağabeyi, yeğeniyle; ben eşim ve bacanağımla.”

BAROYA ŞİKAYET

Ongun, cezaevindeyken yaşadığı bir olayı da mahkeme heyetine anlattı. Ongun, 26 Nisan 2025’teki ikinci dalga İBB operasyonunda eşinin gözaltına alınmasının ardından, ertesi gün cezaevinde ilk ve tek kez görüştüğü avukat Beliz Özkan’ın kendisine, ortak tanıdıkları olduğunu söylediği C.Y. aracılığıyla “1 milyon dolar verilmesi halinde eşinin tutuklanmasının engellenebileceği” yönünde teklifte bulunduğunu belirtti. Ongun, “Benim eşim suçsuz. Ayrıca böyle bir param da yok” diyerek görüşmeyi bitirdiğini ve avukat hakkında İstanbul Barosu’na şikayette bulunduğunu söyledi.

Hakim ilk duruşmayı haftaya bitirecek

İmamoğlu savunmasını 8-9 Temmuz’da yapacak

Mahkeme Başkanı ilk celsenin 9 Temmuz’da tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. İmamoğlu, hedeflenen sürenin görüldüğünü ancak gelinen aşamada kalan sanıkların kapsamlı savunmalarının bulunduğunu belirterek, takvimin buna göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İmamoğlu, yargılamanın niteliği ve iddianamenin kapsamı nedeniyle savunmasını en son yapmak istediğini hatırlatarak, bu talebini yineledi. İlk savunma aşamasında da benzer bir uygulama yapıldığını kaydeden İmamoğlu, aynı yöntemin sürdürülmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, tutuksuz isimlerin savunmalarının başlayacağı ikinci duruşma için ise 10 Ağustos tarihini düşündüklerini aktardı.

Mahkeme başkanı son olarak, 6 Temmuz Pazartesi günü Silivri’de İBB davasının yanında hem diploma hem de casusluk davaları görülecek olan İmamoğlu’nun dava takvimi de göze alındığında savunmasını gelecek hafta çarşamba ve perşembe günleri (8-9 Temmuz 2026) almayı düşündüklerini belirtti.