İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun, "İBB soruşturmasının 2. dalgasının tutanaklarını okudum. Ortada gerçekten izaha muhtaç tuhaf bir durum var." dedi. Ongun özel olarak hedef alındığını söyledi.

"TEKNİK KONULARDA TALİMAT VERME YETKİM YOK"

Silivri Cezaevi'ndeki Ongun, "Tutuklanan 20’den fazla üst düzey devlet memuru yöneticinin bana bağlı hareket ettiği iddia ediliyor. Bu kişiler üst düzey kamu görevlisi olmanın yanı sıra teknik konularda son derece uzman kişiler. Benim hiç bilmediğim imar, şehir planı, çevre koruma, su havzaları gibi teknik konularda talimat verebilme yeteneğim de yetkim de yok. Hele hele konunun uzmanlarına hiç yok." ifadesini kullandı.

"TUTUKLANANLARDAN BAZILARININ ADINI DAHİ İLK KEZ DUYDUM"

Ongun şunları kaydetti:

-Değerli üst düzey bürokratlara yönelik böyle bir itham ancak hakaret sayılır. Kaldı ki, tutuklananların bazılarının adını dahi ilk kez duydum. Bir bölümünü görsem tanımam. Ayrıca bir kısmı da AK Parti döneminde göreve başlamış kişiler.

"TALİMATIMIN OLMADIĞI KANITLANABİLİR"

-Her tür arama kaydına, her tür mail/SMS gibi yazışmalara, her tür güvenlik kamerası görüntüsüne iddia makamları kolayca ulaşabiliyor. Tutuklanan hiç kimseye yönelik ne yazılı ne sözlü bir talimatım olmadığı, bu kaynakların kontrol edilmesiyle kolayca kanıtlanabilir.

"ÖZEL OLARAK HEDEF ALINDIĞIM ORTADA"

-Bana ve tutuklanan kişilere neden böyle bir suçlamada bulunulduğu izaha muhtaçtır. Hem iddialarla hem de medya ve sosyal medyadaki iftiralarla, özel olarak hedef alındığım ortadadır. Ama bu gerekçe bile, iyi yetişmiş üst düzey kamu görevlilerinin, benim talimatımla iş yaptığı hakaretine maruz kalmalarını gerektirmez.