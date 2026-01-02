İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un hesabına erişim engeli getirildi. Daha önce de Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hesabı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına da erişim engeli getirilmişti.

Engelli Web, Ongun'un hesabına getirilen erişim engeli kararını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Murat Ongun'un X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hesap X tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı." denildi.