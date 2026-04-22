Geçmiş yıllarda paylaştığı başörtülü görüntüsünün sosyal medyada yeniden gündem olmasının ardından aralık ayında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, devam eden süreçte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



1 Nisan'da tahliye edilen Murat Övüç hakkında mahkeme kararını açıkladı.





11 AY HAPİS CEZASI



Övüç'ün avukatı Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müvekkilinin 11 ay hapis cezası aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Müvekkilim Murat Övüç’e hukuka aykırı olarak TCK 216/3 ten dolayı üst sınırdan 11 ay hapis ceza verildi. Müvekkilim soruşturmanın başında TCK 216/1. maddeden tutuklanmıştı ancak şu an hukuka aykırı olarak cezalandırıldığı Tck 216/3 maddesinden soruşturma açılsaydı cezanın üst sınırı 1 yıl olduğu için “TUTUKLAMA YASAĞINA” takılacak ve 1 gün dahi tutuklu kalmayacaktı. Bu hukuka aykırı karar bile müvekkilime karşı en başından itibaren nasıl bir hukuksuzluk yapıldığını net olarak göstermektedir."