Instagram hesabından paylaştığı başörtülü videonun ardından 20 Aralık 2025 tarihinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu" gerekçe gösterilerek tutuklanan Murat Övüç hakkında iddianame tamamlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın “Bee Haber” rumuzlu hesaptan şüphelinin başörtüsü takmış şekildeki videosunu “başörtüsü takan Murat Övüç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu” paylaşımı üzerine başlatıldığı belirtildi.

İDDİANAMEDE TUHAF İFADELER: 'KADINSI HAREKETLER SERGİLEYEN'



Hazırlanan iddianamede Övüç için “Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği, şüphelinin tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu” ifadeleri kullanıldı.

Medyascope'ta yer alan habere göre savcılık, Övüç’ün halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediğini iddia ederek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.



Övüç’ün avukatı Çağdaş Çelik, iddianamedeki açıklamaların tamamının “dini değerleri aşağılama”ya yönelik olduğunu ancak davanın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”den açıldığına dikkat çekti.