Kayserispor, Süper Lig'in 29’uncu haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor’u 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu. Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "Bugün üzücü bir skor aldık. Ama, futbolun içinde olan şeylerden bir tanesini kötü anlamda yaşıyoruz. Son 4 haftada aldığımız 3 galibiyet bizi bu maça çok umutlu şekilde hazırlamıştı. Hem oyuncu grubunu, hem bizlerin umutları gerçekten çok üst seviyedeydi. Bence bunun biraz da sıkıntısını yaşadık gibi gözüküyor. Çünkü maçın başında kornerden yediğimiz gol, onun sonunda oyuna tutunmak amaçlı oyuncuların istek ve arzusuyla uğraşmaya çalıştılar" dedi.

'ÖZÜR DİLİYORUM'

Hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Şahin, "Ama maçın yani başından sonuna kadar bugün tamamen hak ettiğimiz mağlubiyet oldu diye düşünüyorum. Hiçbir dakikasında oyuna tutunamadık. Ne yazık ki bu bizim adımıza üzücü yani futbolda mağlubiyet yok mu var ama böyle ağır mağlubiyetler tabii ki üzüyor insanı. Bizim işimiz maalesef iyisiyle kötüsüyle kabullenmek zorundayız. Ama buradan hem oyuncu grubu hem bizler ders çıkartmamız lazım. Çünkü futbolda arzuladığınız, istediğiniz şeyleri yapamadığınızda veya çok fazla saha içinde oynayan 11 oyuncunun birden istediklerinizi yapamadığında sıkıntılar çok büyüyor. Müdahalede etmeye çalıştık ama bugün olmadı buradan dediğim gibi yani sadece bunu oyuncu grubuna da bağlanamıyorum. Tabii ki onlar da insanlar. Kötü oynama hakları var ama hem onlar adına hem kendi adıma Hatayspor halkından özür diliyorum” ifadelerini kullandı.