Gazeteci Murat Yetkin, Washington ve Tahran temsilcilerinin Cenevre'de yapacağı görüşme öncesinde Türkiye'nin savaşı önleme ümidini büyük ölçüde kaybettiğini ve Ankara'nın savaşın ertesi gününe hazırlandığını aktardı.

Yetkin'in analizine göre Türkiye, savaş sonucunda İran'da rejim değişmese bile ülkenin parçalanma ihtimalini ve bunun yaratacağı yeni göç dalgasını stratejik bir tehdit olarak görüyor.

Ankara, olası bir otorite boşluğunda göçü engellemek için İran topraklarına gireceğine dair Amerikan basınında çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. Suriye krizinin etkilerini yeni atlatan Türkiye, ABD'nin İran'a saldırmasına ve olası bir savaşın içine çekilmeye karşı çıkıyor. Ankara bu tarafsız tutumu doğrultusunda bugüne kadar hava sahasını ve limanlarını ABD ordusunun yığınağına açmadı.

Gerilimin perde arkasındaki gizli öznenin İsrail olduğunu vurgulayan Yetkin, İsrail'in ABD'nin bölgedeki birinci dış politika önceliği olduğunu ifade etti. İsrail lobisinin Başkan Trump üzerinde siyasi ve mali baskı kurduğunu belirten Yetkin, ABD'nin bölgedeki devasa askeri yığınağına dikkat çekti.

ABD ordusu, biri Basra Körfezi'nde diğeri Akdeniz'de olmak üzere iki uçak gemisi, yirmi savaş gemisi ve kırk bin askeri bölgede tutuyor. ABD ayrıca gemilerinde ve İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üslerinde toplam üç yüz savaş uçağını hazır bekletiyor. Analizde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Cenevre görüşmesi öncesinde nükleer silah üretmeyeceklerine dair verdiği sözün artık savaşı durdurmaya yetmeyebileceği ifade edildi.

Yetkin, şunları aktardı:

"Bu görünümdeki gizli özne İsrail’dir. İsrail, ABD’nin bölgemizdeki birinci dış politika önceliği, Vaşington’daki İsrail lobisinin Trump üzerindeki siyasi ve mali baskısının ana gerekçesidir. İsrail’in 1948’de kuruluşundan itibaren Irak’taki Kürt silahlı hareketlerini İran’a karşı kullanma siyaseti de biliniyor.

Suriye krizini yeni atlatmaya başlayan Türkiye, ABD’nin İran’a saldırmasına da saldırı durumunda bu çatışmanın içine sürüklenmeye de karşı. Bugüne dek hava sahasını ve limanlarını ABD askeri yığınağına açmadı. Çatışma halinde İran’a gireceği iddialarını da yalanladı. Ama Ankara artık savaş ihtimalini kabul edip kendisini “ertesi gün” senaryolarına hazırlıyor.

ABD’nin halen biri Basra Körfezi çıkışında, diğeri Akdeniz’de olmak üzere iki uçak gemisi, ayrıca 20 kadar savaş gemisi ve 40 bin asker İran odaklı olarak bölgede. Bu gemilerde toplam 150 kadar, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve BAE’de de 150 kadar, toplam 300 kadar savaş uçağı konuşlandırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Cenevre görüşmesi öncesi “Nükleer silah üretmeyeceğiz” sözü, artık tek başına yeterli olmayabilir."