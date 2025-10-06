Daha önce 'Asi', 'Ramo', 'Aziz', 'Teşkilat' gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikâh masasına oturmuştu.

Çift, 2022 yılının ekim ayında kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kızlarına Miray adını vermişti.

Şimdilerde 'Güller ve Günahlar' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Murat Yıldırım ile Iman Elbani'nin kızları 3 yaşına bastı.

Ünlü çift kızları Miray için evlerinin bahçesinde doğum günü partisi düzenledi.

Doğum gününden kareleri Iman Elbani, sosyal medya hesabından paylaştı.

"BABALIK KONUSUNDA NE DESEM AZ KALIR"

Öte yandan Murat Yıldırım, daha önce baba olmayı şu sözlerle anlatmıştı:

"Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu."