Fenerbahçe'nin transfer teklifi alan futbolcu patlıyor. Kanarya’nın 1 numaralı hedefi Alexander Sörloth Süper Kupa’da Real Madrid’e gol atma geleneğini sürdürdü. Norveçli golcünün alternatifi olarak Kanarya’nın talip olduğu Vedat Muriqi de dün Fener’in adı geçer geçmez patladı. Mallorca, Korsan lakaplı santrforun üç golü ile A.Bilbao’yu 3-2 yendi. Vedat’ın bu performansı ile Mallorca düşme hattından iyice uzaklaştı.

ARADAKİ FARK 4 MİLYON

İspanyol kulübü, golcü futbolcuyu satarlarsa küme düşmekten korkuyordu. Tehlikeden uzaklaşması, Muriqi’nin F.Bahçe’ye transferinin önünü açabilir. Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün bonservisi için İspanyol kulübüne 12 milyon Euro’luk teklif yaptı. Ancak Mallorca yönetimi, en az 16 milyon Euro istiyor. F.Bahçe devre arasında forvet transferi için farklı alternatiflere yönelebilir.